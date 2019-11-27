Україна виконала домовленості лідерів країн, які повинні зустрітися 9 грудня в рамках нормандського формату. Проте з боку ОРДЛО до сих пір є низка порушень.

Прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила, що Україна виконала домовленості лідерів країн нормандської четвірки, які було досягнуто у жовтні 2016 року.

– Йдеться про розведення сил та засобів на ділянках в районі населених пунктів Золоте, Петрівське, Станиця Луганська, зведення мосту біля КПВВ у Станиці Луганській, вирішення питання водопостачання в Луганській області, – зазначила Оліфер.

Проте у свою чергу ОРДЛО не надає допуск представникам Міжнародного Комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб, а також СММ ОБСЄ до сих пір не має безперешкодного доступу до всієї території Донбасу.

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Крім того, не створено умов для роботи КПВВ Золоте.

– Напередодні зустрічі лідерів країн нормандської четвірки українська сторона виконала взяті на себе зобов’язання, виконання яких перебувало на особистому контролі президента України Володимира Зеленського, – підсумувала Оліфер.

Нагадаємо, зустріч в нормандському форматі пройде в Парижі 9 грудня. Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів планує обговорювати конкретні строки припинення війни на Донбасі.