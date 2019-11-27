Кабмін звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну.

На засіданні 27 листопада Кабмін звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну після секс-скандалу.

Скандал стався на фоні розмови нардепів від Слуги народу, які обговорювали призначення Клітіної нібито “через ліжко”.

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– Олександра Клітіна, та сама заступник міністра, яка, судячи з аудіозапису, потрапила на посаду через ліжко. А ви кажете, що тільки через ліфт можна,, – казав виключений з фракції Слуга народу нардеп Антон Поляков, який оприлюднив розмову.

Нагадаємо, що звільнення Клітіної ініціював міністр інфраструктури Криклій, бо вона “повела себе не як член команди”.

Фото: Aleksandra Klitina