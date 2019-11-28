Роман Труба припустив, що голос на плівках може бути схожим на його власний, але для цього потрібно провести експертизу.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба припустив, що на скандальних аудіозаписах, зроблених нібито в його кабінеті, голос схожий на його власний, але, щоб сказати напевно, потрібна фоноскопічна експертиза.

– Голос схожий. Але чи це мій голос – я не можу сказати. Для цього потрібно провести фоноскопічну експертизу, але якщо ми говоримо про події про які йдеться на плівці, то вони не відбувалися, – заявив Труба.

Директор ДБР також відзначив, що у випадку експертизи готовий надати зразки голосу, але експертиза може бути призначена тільки, якщо є оригінали записів.

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Водночас, за його словами, якби ці оригінали були, не було би потреби викладати записи у Telegram.

– Людина передала би оригінал у правоохоронний орган, – вважає очільник ДБР.

Він пояснив, що саме ДБР зараз розслідує кримінальне провадження щодо встановлення прослушки, бо це за його словами, єдиний орган, який хоче дати відповіді на питання, хто встановив незаконні прослуховуючі пристрої в кабінеті директора.

Нагадаємо, увечері 19 листопада у Telegram з’явився анонімний канал під назвою Трубу прорвало, де викладають аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника Державного бюро розслідувань.

Хто є автором каналу – невідомо.

Однак джерела Цензор.НЕТ підтверджую.