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Факти / Україна / Політика

Скандал з прослуховуванням в ДБР – реакція Труби

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав фейком і провокацією оприлюднені записи нібито прослушки голови ДБР.

Скандал з прослуховуванням в ДБР – реакція Труби

Під час прес-конференції у Києві голова ДБР Роман Труба прокоментував ситуацію щодо злитої у мережу прослушки ДБР.

– Ці публікації – це фейк і провокація. Я не буду коментувати жодних фейків і жодних провокацій, – заявив Труба.

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Він наголосив, що не подаватиме у відставку.

Нагадаємо, увечері 19 листопада у Telegram з’явився анонімний канал під назвою Трубу прорвало, де викладають аудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті керівника Державного бюро розслідувань.

Хто є автором каналу – невідомо.

Однак джерела Цензор.НЕТ підтверджують автентичність записів.

Джерело: УНІАН

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