Президент Володимир Зеленський під час переговорів нормандської четвірки не погодиться на жодні капітуляційні процеси.

Президент Володимир Зеленський їде на зустріч лідерів нормандської четвірки з чіткою позицією щодо війни на Донбасі, яка унеможливлює капітуляцію України.

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, лідер держави порушить на нормандському саміті три питання.

Перше питання стосуватиметься повернення українських військовополонених.

– На превеликий жаль, йдеться не про десятки, а про сотні людей, які сьогодні перебувають у полоні, – сказав Данілов.

Також Зеленський говоритиме про припинення вогню вздовж усієї лінії фронту.

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Третє питання, яке Київ порушить на зустрічі лідерів нормандської четвірки, стосуватиметься українсько-російського кордону.

– До того часу, поки не буде повернуто український кордон, до того часу, поки там не будуть стояти українські військові, – дуже багато процесів буде проходити вкрай складно, я би сказав, майже неможливо, – заявив Данілов.

Як повідомлялося, у Раді національної безпеки і оборони України розглядають п’ять сценаріїв реінтеграції окупованого Донбасу.