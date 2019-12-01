В’ячеслава Соболєва хотіли застрелити у центрі Києва, однак куля потрапила у сина депутата. Усі подробиці стрілянини в Києві, читайте на сайті Факти ICTV.

Стрілянина в Києві на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської завершилася вбивством трирічного сина депутата Київоблради В’ячеслава Соболєва.

Все сталося 1 грудня о 17.00. В’ячеслав Соболєв розповів поліцейським, що він від’їхав від ресторану Маріо зі своєю сім’єю і зупинився на світлофорі.

У цей момент він почув постріл і відразу почала кричати його дружина. На задньому сидінні перебував син депутата Олександр.

Чоловік вибіг з дитиною на руках з машини і кричав про допомогу. На місце приїхали медики, вони завантажили малюка з вогнепальним пораненням голови в швидку, але, на жаль, хлопчик помер по дорозі в лікарню.

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За словами Соболєва, відразу ж після пострілу з’явився букет квітів біля місця події.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи районного та Головного управління.

Нагадаємо, стрілянина в Києві кваліфікується як замах на вбивство Соболєва. У місті ввели оперативний план Сирена для пошуку автомобіля, на якому, ймовірно, зникли зловмисники. Попередньо, це автомобіль Lexus.