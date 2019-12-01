Вячеслава Соболева хотели застрелить в центре Киева, однако пуля попала в сына депутата. Все подробности стрельбы в Киеве, читайте на сайте Факты ICTV.

Стрельба в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской завершилась убийством трехлетнего сына депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева.

Все произошло 1 декабря в 17.00. Вячеслав Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана Марио со своей семьей и остановился на светофоре.

В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его супруга. На заднем сидении находился сын депутата Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили малыша с огнестрельным ранением головы в скору, но, к сожалению, мальчик скончался по пути в больницу.

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По словам Соболева, сразу же после выстрела появился букет цветов возле места происшествия.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления.

Напомним, стрельба в Киеве квалифицируется как покушение на убийство Соболева. В городе ввели оперативный план Сирена для поиска автомобиля, на котором, вероятно, исчезли злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.