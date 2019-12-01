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Факти / Україна / Політика

Батько п’ятьох дітей та бізнесмен: що відомо про В’ячеслава Соболєва

У центрі Києва здійснили замах на вбивство депутата В’ячеслава Соболєва, однак застрелили дитину. Чим відомий депутат Соболєв, читайте у біографії Фактів ICTV.

Батько п’ятьох дітей та бізнесмен: що відомо про В’ячеслава Соболєва

Автомобіль Range Rover, який обстріляли у центрі Києва належить В’ячеславу Соболєву –  депутату Київської облради від БПП та власнику ресторана Маріо, біля якого стався інцидент.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство.

В’ячеслав Соболєв родом із міста Єнакієво, що на Донеччині.

Зараз він живе у Києві та працює депутатом Київської обласної ради, входить до фракції Солідарність, член комісії з питань бюджету та фінансів.

1997 року депутат відкрив продуктовий магазин Обжора в Донецьку, який згодом став першою великою торгівельною мережею на Донеччині. У 2007 році підприємець продав цей бізнес.

Читайте: Обстріл Range Rover: за кермом був депутат Соболєв

Соболєв є кандидатом економічних наук, свого часу був заступником мера Донецька, директором дочірнього підприємства Нафтогазмережі НАК Нафтогаз України, згодом – заступником голови правління НАК Нафтогаз України.

Однак з останньої посади він пішов після приходу до влади Віктора Януковича.

Соболєв одружений, у подружжя п’ятеро дітей – три сини й дві доньки. Убили наймолодшого.

Нагадаємо, зловмисник стріляв у Соболєва, однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження.

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