Народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анну Скороход офіційно виключили з фракції Слуга народу.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив рішення про виключення зі складу фракції Слуга народу народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анни Скороход.

– Повідомляю про виключення з депутатської фракції політичної партії Слуга народу народних депутатів України Полякова Антона Едуардовича і Скороход Ганни Костянтинівни, – сказав він на пленарному засіданні.

Народний депутат Ігор Гузь виступив з трибуни і зажадав від нардепа Слуги народу Романа Іванісова здати мандат.

Після цього Разумков зробив ще одне оголошення.

– Депутатська фракція політичної партії Слуги народу у своєму засіданні 2 грудня прийняла рішення виключити з депутатської фракції Іванісова Романа Валерійовича, – сказав він.

Нагадаємо, 15 листопада Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуги народу. На їхні місця зайдуть два позафракційні депутати.