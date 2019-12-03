Народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анну Скороход офіційно виключили з фракції Слуга народу.
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков оголосив рішення про виключення зі складу фракції Слуга народу народних депутатів Романа Іванісова, Антона Полякова і Анни Скороход.
– Повідомляю про виключення з депутатської фракції політичної партії Слуга народу народних депутатів України Полякова Антона Едуардовича і Скороход Ганни Костянтинівни, – сказав він на пленарному засіданні.
Народний депутат Ігор Гузь виступив з трибуни і зажадав від нардепа Слуги народу Романа Іванісова здати мандат.Читайте: Чоловік у розшуку: чому нардеп Скороход опинилася у центрі скандалу Хто такий Роман Іванісов і що відомо про скандал у Слузі народу Скороход і Поляков порушили домовленості - Корнієнко про виключення нардепів зі Слуги народу
Після цього Разумков зробив ще одне оголошення.
– Депутатська фракція політичної партії Слуги народу у своєму засіданні 2 грудня прийняла рішення виключити з депутатської фракції Іванісова Романа Валерійовича, – сказав він.
Нагадаємо, 15 листопада Анну Скороход та Антона Полякова виключили з фракції Слуги народу. На їхні місця зайдуть два позафракційні депутати.