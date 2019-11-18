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Факти / Україна

Газпром офіційно запропонував Нафтогазу продовжити договір на транзит газу – умова

Газпром надіслав Нафтогазу офіційну пропозицію укласти контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України на один рік або продовжити чинні договори.

Газпром офіційно запропонував Нафтогазу продовжити договір на транзит газу – умова

У Газпромі заявили, що продовження з Нафтогазом чинного контракту на транзит або укладання нового договору можливо, якщо українська сторона відмовиться від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

Відповідна офіційна пропозиція Газпрому була надіслана Нафтогазу.

– Копії офіційної пропозиції направлено міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю та заступнику голови Єврокомісії (та представнику ЄС на тристоронніх переговорах про транзит газу — Ред.) Марошу Шефчовичу, — йдеться у повідомленні Газпрому.

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У Газпромі додали, що очікують на відповідь України щодо закупівлі російського газу у Газпрому напряму з 2020 року.

Нагадаємо, що Україна на переговорах про транзит газу намагається укласти з РФ довгостроковий контракт на транзит газу терміном на 10 років з фіксованими обсягами транзиту, а також відповідальністю сторін за порушення угоди.

Джерело: Громадське

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