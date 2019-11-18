Газпром надіслав Нафтогазу офіційну пропозицію укласти контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України на один рік або продовжити чинні договори.

У Газпромі заявили, що продовження з Нафтогазом чинного контракту на транзит або укладання нового договору можливо, якщо українська сторона відмовиться від усіх претензій у міжнародних арбітражах.

Відповідна офіційна пропозиція Газпрому була надіслана Нафтогазу.

– Копії офіційної пропозиції направлено міністру енергетики та захисту довкілля України Олексію Оржелю та заступнику голови Єврокомісії (та представнику ЄС на тристоронніх переговорах про транзит газу — Ред.) Марошу Шефчовичу, — йдеться у повідомленні Газпрому.

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У Газпромі додали, що очікують на відповідь України щодо закупівлі російського газу у Газпрому напряму з 2020 року.

Нагадаємо, що Україна на переговорах про транзит газу намагається укласти з РФ довгостроковий контракт на транзит газу терміном на 10 років з фіксованими обсягами транзиту, а також відповідальністю сторін за порушення угоди.