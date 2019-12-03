Після обрання президентом Володимира Зеленського Україна просунулася в боротьбі з корупцією.

Держсекретар США Майкл Помпео сказав, що Україна просунулася в боротьбі з корупцією після зміни влади.

– Це крок вперед, немає ніяких сумнівів. Зеленський наполегливо працює, – сказав він.

Помпео підкреслив, що США продовжать надавати допомогу, щоб зробити Україну місцем, де народ пишатиметься своєю демократією та відсутністю корупції.

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Також він додав, що ще необхідно провести велику роботу, але зараз Зеленський “безумовно досяг прогресу” і зробив кроки в правильному напрямку.

– Ми радіємо в зв’язку з цим і продовжимо підтримувати його зусилля, – сказав він.

Нагадаємо, 22 листопада прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що в країні відсутня корупція на вищому рівні. Також він додав, що в Україні зараз хороші макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції.

Джерело: Держдепартамент США