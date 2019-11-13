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Факти / Україна

Відсторонити викриту в корупції співробітницю ОП може тільки суд

Обов’язки директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі, затриманої НАБУ за підозрою у хабарництві, виконує інший співробітник.

Світлана Кондзеля

Викриту в корупції чиновницю Офісу президента Світлану Кондзелі поки не можуть відсторонити від роботи, але її обов’язки покладені на іншу людину.

– За статтею 72 закону про державну службу, офіційне відсторонення буде, коли надійде відповідне рішення або припис суду, – уточнили в прес-службі ОП.

Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам, серед яких і співробітниця Офісу президента.

Факти ICTV писали про те, що відомо про співробітницю ОП Світлану Кондзелю, яку затримали на хабарі в $150 тис.

Фото: Світлана Кондзеля

Джерело: Інтерфакс-Україна

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