Обов’язки директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Світлани Кондзелі, затриманої НАБУ за підозрою у хабарництві, виконує інший співробітник.
Викриту в корупції чиновницю Офісу президента Світлану Кондзелі поки не можуть відсторонити від роботи, але її обов’язки покладені на іншу людину.
– За статтею 72 закону про державну службу, офіційне відсторонення буде, коли надійде відповідне рішення або припис суду, – уточнили в прес-службі ОП.
Раніше детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам, серед яких і співробітниця Офісу президента.
Факти ICTV писали про те, що відомо про співробітницю ОП Світлану Кондзелю, яку затримали на хабарі в $150 тис.
Фото: Світлана Кондзеля
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