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Факти / Україна / Політика

В Україні на топ-рівні абсолютно немає корупції – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.

В Україні на топ-рівні абсолютно немає корупції – прем’єр-міністр

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у країні відсутня корупція на вищому рівні.

– Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях, – заявив Гончарук.

Також він додав, що в Україні зараз хороші макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції.

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Крім того, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції, ухвалений Верховною Радою 17 жовтня.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Урядовий портал

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