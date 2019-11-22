Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в Україні абсолютно немає корупції на вищому рівні.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у країні відсутня корупція на вищому рівні.

– Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції не буде на всіх рівнях, – заявив Гончарук.

Також він додав, що в Україні зараз хороші макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції.

Читайте: Не бійтесь брати участь: Гончарук закликав бізнес купувати держактиви

Крім того, з кожним роком покращуються показники в рейтингах авторитетних міжнародних агентств.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції, ухвалений Верховною Радою 17 жовтня.