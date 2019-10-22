У новому випуску проекту Під куполом народний депутат від партії Голос Кіра Рудик розповіла, як підвищити зарплати та пенсії і знизити ціну на газ.

Кіра Рудик закінчила Національний університет Києво-Могилянська академія. До роботи у парламенті керувала великою IT-компанією. Вона учасниця Європейської бізнес асоціації. Народним депутатом стала вперше.

Вона розповіла, чим буде займатися у парламенті:

– Взаємодія IT-сфери та держави, цифровізація нашої економіки, різних процесів у Верховній Раді. Друге питання стосується міських виборів у Києві – розбудова партійного осередку і всі закони, які повязані саме з місцевим самоврядуванням.

Під куполом Кіра Рудик

– Вам особисто була потрібна депутатська недоторканність?

– Для мене депутатська недоторканність – це було щось таке, заради чого депутати йдуть до Верховної Ради – красти, захиститися від кримінальних переслідувань. Мені особисто нема чого приховувати.

– Як закінчити війну на Донбасі та повернути Крим?

– Росія – це країна-агресор, вони повинні вивести війська. Це перший крок. Ми знаємо, що зараз йде багато перемовин, є плани, але вихід лише один. Та країна, яка почала цю війну, повинна її припинити.

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– Як підвищити зарплати та пенсії?

– Чим краще буде економічний стан в Україні, тим легше буде і підняти пенсії, і збільшити соціальне забезпечення людей. Це станеться, коли у нас покращаться економічні показники. Це величезний пласт робіт. Це і полегшення ведення бізнесу в Україні, і залучення іноземних інвестицій.

– Як знизити ціну на газ?

– Основне – це не вдаватися до популізму. Для того, щоб зробити ринкові ціни нижче, потрібно ці кошти звідкись взяти. Найменше чого ми хочемо, щоб знизилися тарифи за рахунок освіти, медицини.

До речі, раніше у випуску Під куполом народний депутат від Європейської Солідарності Софія Федина розповіла, як закінчити війну на Донбасі, і чи потрібна депутатська недоторканність.