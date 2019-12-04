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Джуліані прилетів до Києва – ЗМІ

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані прилетів до Києва.

джулиани

Рудольф Джуліані прилетів до Києва на зустріч з колишніми українськими прокурорами, зокрема з Віктором Шокіним і Костянтином Куликом.

Читайте: Коболєв готовий дати свідчення щодо Джуліані у США

За інформацією New York Times, 3 грудня Джуліані зустрівся з колишнім генеральним прокурором Юрієм Луценком у Будапешті.

Нагадаємо, 27 листопада в багатьох американських ЗМІ почала з’являтися інформація про спроби Джуліані запустити в Україні розслідування щодо екс-віце-президента Америки Джо Байдена. Для цього він спробував укласти угоду з українськими чиновниками, які на той момент перебували при владі.

Джерело: Новое время

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