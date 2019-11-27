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Факти / Україна

Джуліані намагався укласти угоду з чиновниками України у справі Байдена – Guardian

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані намагався укласти угоду з чиновниками України для того, щоб почати справу щодо американського екс-віце-президента Джо Байдена.

Джуліані намагався укласти угоду з чиновниками України у справі Байдена – Guardian

27 листопада у багатьох американських ЗМІ почала з’являтися інформація про спроби адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані запустити в Україні розслідування щодо екс-віце-президента Америки Джо Байдена.

Для цього адвокат Трампа спробував укласти угоду з українськими чиновниками, які тоді перебували при владі.

Незважаючи на заяви Джуліані, що у нього не було жодних угод в Україні, він зайшов досить далеко в переговорах, щоб підготувати хоча б один підписаний ним договір.

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Однією особою, з якою адвокат президента США намагався укласти угоду, називають екс-генпрокурора України Юрія Луценка.

Тоді він нібито конфліктував з американським послом в Україні Марі Йованович. Джуліані і республіканці вважали її великим противником Трампа.

Прокурори розслідують спроби адвоката Трампа домогтися звільнення Йованович. Він також намагався вплинути на Луценка, щоб Україна почала розслідувати справи Байдена та американських виборів 2016 року.

ЗМІ США також писали про те, що партнери Руді Джуліані намагалися домогтися звільнення глави Нафтогазу Андрія Коболєва.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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