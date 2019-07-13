Реабілітація та обслуговування протезів: як НДІ протезування ставить бійців на ноги

Понад сотню бійців, які постраждали в результаті російської агресії на Донбасі, поставили на ноги в харківському науково-дослідному інституті протезування. Установа – єдина в Україні, де не тільки виготовляють, а й обслуговують протези, а бійці, які втратили на фронті руки й ноги, проходять повний курс реабілітації.

Ще на початку війни Україна пасла задніх у питанні виготовлення штучних ніг і рук для людей з інвалідністю, якісні протези купували за кордоном, туди ж їздили і на реабілітацію. Нині в Україні повністю змінили систему забезпечення протезами, і українські вироби конкурують з європейськими і американськими аналогами.

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Мужній і нескорений Вадим Свириденко – учасник Ігор Героїв, марафонець, веслувальник на тренажерах. 2015 року на фронті він втратив обидві руки й ноги. Важкого поранення зазнав під Дебальцевим, три дні у 20-градусний мороз переховувався від бойовиків без води та їжі, потрапив у полон, але вижив. Це друге народження, каже боєць – навчився ходити на протезах і керувати штучними руками.

З інституту відпускають лише після успішного іспиту в кабінеті біомеханіки. Ідеальна робота – коли комп`ютер не побачить різниці між справжньою ногою і штучною.

Ще на початку війни Україна мала достатню наукову базу, але бракувало обладнання для виготовлення протезів і реабілітації. Раніше люди з інвалідністю замовляли штучні кінцівки на підприємствах, і не завжди отримували якісні вироби. Нині ж обирають протез у спеціальному каталозі, виріб виготовляють під індивідуальні потреби. І поки пацієнт не поставить свого підпису, держава не оплатить роботу підприємству. Для протезування уряд виділив майже 1,2 мільярда гривень.

З початку війни в інституті протезування пройшли реабілітацію понад 100 бійців, які постраждали в результаті російської агресії на Донбасі. Нині потреби відправляти пацієнтів за кордон немає, кажуть в інституті. Держава виділяє більше грошей на протезування, ділитися досвідом в Україну приїжджають фахівці зі США та Європи, а українці стажуються за кордоном. Це допомагає бійцям максимально швидко адаптуватися до життя.

Нагадаємо, на Франківщині закривають єдиний реабілітаційний центр для колишніх бійців АТО.

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