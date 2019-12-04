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Факти / Україна

Зупинити Путіна може лише НАТО – Пристайко

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко назвав єдину зброю, яка, на його думку, може зупинити російську агресію.

Путін на Євроіграх

Вадим Пристайко на конференції NATO Engages у Лондоні заявив, що президент Росії Володимир Путін розуміє лише мову сили.

– Путін цінує та поважає силу Альянсу. Це насправді єдина мова, яку він розуміє, – зазначив глава МЗС України.

Читайте: Діалог з Росією важливий для НАТО – Столтенберг

За його словами, вплинути на Росію може тільки НАТО, бо дипломатичним шляхом Україні цього не вдалося.

Пристайко також вважає, що саме нерішучість НАТО дозволила Росії вторгнутися в Грузію та Україну.

ДжерелоNATO Engages

Фото: Dreamstime

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