США планують закласти в проект бюджету на 2020 рік $250 млн на військову допомогу Україні.
Президент США Дональд Трамп запропонував виділити Україні на безпеку та оборону в 2020 році $250 млн.
За словами високопосадовця у Пентагоні, таку суму він пропонуватиме в проекті бюджету на наступний рік.
Зокрема, йдеться про протитанкові комплекси Javelin.
– Ми дійсно чекаємо виділення військової допомоги Україні, – підтвердив заступник міністра оборони з питань політики Джон Руд.
Водночас він спростував чутки про те, що США заборонили ВСУ використовувати летальну зброю.
– Ми припускаємо подальше надання летальної зброї Україні, – сказав він, додавши, що фінансування ще повинен затвердити Конгрес.
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Нагадаємо, раніше Україна направила звернення до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Крім того, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність України купити більше Javelin.
Джерело: Defense News