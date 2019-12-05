США планують закласти в проект бюджету на 2020 рік $250 млн на військову допомогу Україні.

Президент США Дональд Трамп запропонував виділити Україні на безпеку та оборону в 2020 році $250 млн.

За словами високопосадовця у Пентагоні, таку суму він пропонуватиме в проекті бюджету на наступний рік.

Зокрема, йдеться про протитанкові комплекси Javelin.

– Ми дійсно чекаємо виділення військової допомоги Україні, – підтвердив заступник міністра оборони з питань політики Джон Руд.

Водночас він спростував чутки про те, що США заборонили ВСУ використовувати летальну зброю.

– Ми припускаємо подальше надання летальної зброї Україні, – сказав він, додавши, що фінансування ще повинен затвердити Конгрес.

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Нагадаємо, раніше Україна направила звернення до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Крім того, президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом заявив про готовність України купити більше Javelin.

Джерело: Defense News