Міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що проблема державного боргу України може бути вирішена через один-два роки.

Представляючи проект державного бюджету на 2020 рік у Верховній Раді, міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що відношення держборгу до ВВП поступово знижується.

Натомість, за її словами, ставки, за якими Мінфін залучає нові запозичення, падають.

Враховуючи ці показники, міністр заявила:

– Та політика, яку проводить уряд і Нацбанк, вже дає результати. Через рік-два борг перестане бути взагалі проблемою для України, ми будемо з цим працювати так само, як і всі інші країни.

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Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада, народні депутати ухвалили держбюджет на 2020 рік.