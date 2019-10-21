Регіональний ринок IT у Східній Європі зростає у 5 разів інтенсивніше, ніж в середньому у світі. Найбільш активно розвиваються інформаційні технології в Україні.

Про це, посилаючись на аналіз AVentures Capital, Avensis Capital і Capital Times, розповідає інвестор і IT-бізнесмен Сергій Токарєв, Lucky Labs якого є однією з найбільших IT-компаній, що працюють в Україні.

– Східна Європа покриває близько 5% світового попиту на розробку софтверних продуктів. Великі інвестиційні компанії проаналізували ринок інформаційних технологій у Польщі, Білорусі, Румунії та Україні. Всього в цих регіонах представлено близько 500 компаній. Половина з них – українські. І це тільки ті підприємства, на яких працює більше 50 чоловік, – розповідає бізнесмен.

Згідно з дослідженням, за період з 2015 до 2018 року сукупний дохід українських IT-компаній склав більше $2 млрд.

Людський потенціал

Сергій Токарєв займається розвитком IT-ринку з початку 2000-х років. За цей час він брав участь у низці міжнародних проектів, в 2006 році разом з партнерами заснував аутсорсингової компанії Lucky Labs, офіси якої сьогодні представлені в декількох містах України, на Мальті, в Латвії та на Кіпрі.

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Останнім часом бізнесмен змінив управлінську діяльність в компанії на пошук нових перспективних проектів для інвестицій в сфері IT, підтримку масштабних проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні та просування потенціалу країни на світовій арені інформаційних технологій.

– Україна – один з найперспективніших регіонів для розвитку галузі. Сильна школа STEM, бажання розробників постійно вдосконалюватися і бути в тренді дає країні величезну перевагу і дозволяє Києву вже найближчим часом стати великим світовим IT-хабом, – писав Сергій Токарєв з Лакі Лабс в своїй колонці для британського профільного видання ITProPortal ще в 2017-му році.

Слова бізнесмена підтверджують і дані дослідження. Україна регулярно займає лідируючі позиції в Міжнародній математичній олімпіаді. У 2018-му році українські старшокласники зайняли четверте місце у цьому турнірі.

Щороку понад 23 тис. випускників обирають технічні спеціальності під час вступу до вищих навчальних закладів. Багато з них згодом йдуть в сферу інформаційних технологій. Крім цього, близько 40 тис. фахівців щороку випускають приватні школи IT.

Паритет

Поки що спостерігається проблема гендерного паритету в галузі. Жінок-розробників в українських компаніях поки що трохи більше за 20%. Але цей показник постійно зростає.

– У нашій компанії тільки серед тімліда близько 35% – жінки. Приблизно стільки ж жінок займається безпосередньо розробкою софту. На жаль, в суспільстві склався стереотип, що інформаційні технології – чоловіча сфера. Ми намагаємося це спростувати. Зокрема, в 2019 році стартував проект STEM IS FEM, який покликаний мотивувати дівчат вибирати технологічні професії, – описує Сергій Токарєв Lucky Labs.

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Міжнародний інтерес

Потенціал українських IT-фахівців бачать і великі міжнародні компанії. Багато з них відкривають в країні дослідні центри та офіси розробки. Серед них такі гіганти, як Samsung, Siemens, Huawei, Boeing, Comodo та багато інших.

Більшість українських компаній також орієнтується на зовнішні ринки. За даними дослідження, майже 80 тис. фахівців працюють в аутсорсингових компаніях, що надають послуги клієнтам у всьому світі.

Велика частина доходів в українське IT приходить зі Сполучених Штатів. На другому місці – Велика Британія. Сергій Токарєв впевнений, що співпрацю з англійцями необхідно зміцнювати і розвивати.

– Велика Британія переживає складний період. Brexit впливає на всі сфери життя країни, зокрема на економіку та інформаційні технології. А це означає, що британцям потрібні нові партнери. Україна в цьому сенсі ідеально підходить. Необхідно об’єднати талант наших розробників і хватку британців. Це дасть нам можливість створювати продукти, які складуть гідну конкуренцію і Штатам, і Китаю, – вважає Сергій Токарєв із Лакі Лабс.

Корпоративна соціальна відповідальність

Українські IT-компанії переймають світовий тренд соціальної відповідальності бізнесу та намагаються розвивати благодійні проекти. Більшість з них виражається в формі допомоги різним благодійним фондам і некомерційним організаціям. Але є і унікальні приклади. Серед них проект ЛакiБукс.

– Довгий час ми співпрацювали з бібліотеками та благодійними фондами, які займаються допомогою дітям. Так ми дізналися про гостру нестачу якісної актуальною науково-популярної літератури українською мовою. Ми почали розвивати цей проект у 2017-му році. Стартували на Книжковому Арсеналі і за два з половиною роки видали 7 книг і поширили понад 6 тис. примірників науково-популярної літератури у бібліотеки Сходу і Півдня України, – розповідає Сергій Токарєв з Lucky Labs передісторію проекту.

Також Сергій Токарєв підтримує бізнес-інкубатор, який допомагає реалізовувати студентські стартапи. Бізнесмен упевнений, що проекти КСВ дуже важливі для бізнесу і роблять серйозний вплив на розвиток всієї галузі.