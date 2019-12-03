Санкції ЄС проти Росії мають бути продовжені, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Санкції ЄС проти Росії через агресію в Україні залишатимуться прив’язаними до повного виконання Мінських домовленостей і мають бути продовжені під час наступного засідання Європейської ради.

Про це 3 грудня заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонних переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

За її словами, ЄС і надалі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України та зусилля Києва на шляху реформ.

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Також Київ та Брюссель продовжать реалізацію домовленостей, досягнутих під час 21-го саміту Україна – ЄС. Йдеться про перспективи укладення угоди між Україною та ЄС про так званий промисловий безвіз та візит відповідної оціночної місії до нашої країни на початку 2020 року.

Як відомо, раніше ЄС продовжив секторальні санкції проти Росії до січня 2020 року.