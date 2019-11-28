Дешева і екологічна енергія. Уряд представив нову стратегію розвитку України
Уряд презентував оновлену стратегію розвитку відновлювальної енергетики в Україні. Обіцяють більше сонячних та вітрових електростанцій, зниження зеленого тарифу і, відповідно, менші суми в платіжках українців.
Нині власники сонячних панелей чи вітряків продають вироблену електроенергію за зеленим тарифом. Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що у нас закупівельна ціна на зелену електроенергію одна з найвищих у Європі.
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Тож інвесторів проситимуть добровільно погодитися на зниження тарифу. За таку поступку з ними продовжать контракт ще на п’ять років.
А згодом електроенергію компанії купуватимуть через прозорі аукціони. У Міністерстві енергетики наголошують, що така модель давно діє у Європі. Кажуть, що більшість інвесторів погоджується на такі умови.
Нагадємо, на західній Україні порівняно з початком серпня ціна електроенергії зменшилася на 14%, а по всій Україні – на 20%.