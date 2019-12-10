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Факти / Україна

72 людини можуть повернутися в Україну до кінця року – Зеленський

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна обговорювалася перша частина нового обміну полоненими і питання кордону.

Владимир Зеленский

Президент України Володимир Зеленський заявив, що 72 утримувані людини можуть повернутися в Україну до кінця року.

– Чесно кажучи всіх на всіх – абстрактне питання. Всіх узгоджених на всіх узгоджених. Зараз мова йде про Донбас. Цей трек він має три сторони: перший – ті, хто в Україні і ті, хто в Донбасі, другий – ті хто в РФ і ті, хто в Криму. Це складно, але ми проговорили, що будемо про це говорити. Давайте зробимо перший крок, тому що 72 людини можуть приїхати додому, – сказав він.

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Також Зеленський запропонував створити окрему підгрупу в Мінську, яка буде займатися виключно питанням поетапного відновлення контролю за кордоном України.

– Я запропонував, що цей етап повинен закінчитися до виборів. У президента РФ позиція з Мінськом і в Мінську узгоджена. На жаль. Це найскладніша ситуація і найголовніший програш для України в Мінську – це кордон. Те, що було підписано, – підкреслив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна виявилася заручником Мінських домовленостей.

– Але навіть незважаючи на це, я Путіну сказав, що ми на це не підемо. Він сказав, що ми не бачимо іншого виходу. Але потім ми почали говорити про це, і він сказав: окей, давайте говорити, – сказав він.

Нагадаємо, у Парижі пройшли переговори, перерва в яких тривала три роки. За всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.

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