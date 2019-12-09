Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повне всебічне припинення вогню відбудеться до кінця 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі в нормандському форматі він наполягав на поверненні Україні контролю над кордоном з РФ і виведенні всіх незаконних формувань.

Зеленський додав, що питання відновлення контролю над кордоном України на Донбасі обговорюватиметься на наступній зустрічі в нормандському форматі через чотири місяці.

На нормандській зустрічі була досягнута домовленість про обмін утримуваними особами за формулою всіх на всіх. Це має відбутися до 31 грудня 2019 року.

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Україна погодилася імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство, щоб почати підготовку до місцевих виборів. Моніторингова місія ОБСЄ повинна перейти в режим роботи 24/7 на Донбасі.

Зеленський додав, що Україна не піде на поступки у територіях, а Донбас і Крим є українськими.

Нагадаємо, у Парижі пройшли переговори, перерва в яких тривала три роки. За всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, можна стежити онлайн.