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Факти / Україна

Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

Текст підсумкового документа за результатами нормандської зустрічі у Парижі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ)

З’явився текст підсумкового документа за результатами нормандської зустрічі – комюніке.

Згідно з його документа, сторони зобов’язуються забезпечити повне і всебічне виконання угоди про припинення вогню до кінця 2019 року.

  • режим припинення вогню потрібно забезпечити до кінця 2019 року;
  • обмін полоненими пройде за формулою всіх на всіх до 31 грудня 2019 року;
  • до кінця березня 2020 року в трьох нових пунктах на Донбасі пройде розведення сил;
  • будуть відкриті нові пункти пропуску на Донбасі;
Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии
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