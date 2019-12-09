Текст підсумкового документа за результатами нормандської зустрічі у Парижі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
З’явився текст підсумкового документа за результатами нормандської зустрічі – комюніке.
Згідно з його документа, сторони зобов’язуються забезпечити повне і всебічне виконання угоди про припинення вогню до кінця 2019 року.
- режим припинення вогню потрібно забезпечити до кінця 2019 року;
- обмін полоненими пройде за формулою всіх на всіх до 31 грудня 2019 року;
- до кінця березня 2020 року в трьох нових пунктах на Донбасі пройде розведення сил;
- будуть відкриті нові пункти пропуску на Донбасі;
Повний текст комюніке за підсумками нормандської зустрічі (ДОКУМЕНТ) / 2 фотографии
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