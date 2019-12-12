У виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб.

Заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції Євген Коваль повідомив, що слідство вийшло на п’ятьох виконавців вбивства Шеремета.

– Проведеними слідчо-розшуковими заходами і подальшим документуванням членів групи вдається чітко відокремити тих осіб, які об’єктивно підозрюються нами у виконанні вбивства Павла Шеремета. Це — Яна Дугарь, Юлія Кузьменко, [Андрій] Антоненко та подружжя Грищенків, — заявив він.

Особа чоловічої статі, що брала участь у закладанні вибухового пристрою під авто Шеремета – це Антоненко.

Особа жіночої статі, яка закладала вибухівку – це Юлія Кузьменко

За його словами, слідство Нацполіції провело понад 800 виїмок документів та інформації, допитало більш як 3 тис. 700 осіб, провело 47 різноманітних експертиз, відпрацювало 577 будинків та 4,3 тис. квартир, дослідило відеозаписи з 221 камер відеоспостереження.

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Зібрані дані дають змогу об’єктивно підозрювати у виконанні вбивства Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко (псевдонім Лиса), Яну Дугарь та подружжя Інну (Пума) та Владислава (Буча) Грищенків.

За даними слідства, Дугарь здійснювала розвідку поблизу місця вчинення злочину.

В Кузьменко та Антоненка були вимкнені телефони у ніч перед вбивством Шеремета.

А Владислав Грищенко є спеціалістом з вибухової справи та фігурує у справі про замах на вбивство за допомогою вибухового пристрою іншої особи.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що дав терміни для розкриття справи про вбивство Павла Шеремета. Якщо до того часу не досягнуть результату, то керівництво МВС змінять.

