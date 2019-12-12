Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію

Правоохоронці відпрацьовували три версії убивства журналіста Павла Шеремета.

Основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета слідство вважає дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в країні.

Про це заявив начальник кримінальної поліції Євген Коваль.

За його словами, слідство має обґрунтовані підстави для підозр у скоєнні такого злочину на адресу певних осіб.

Також правоохоронці відпрацьовували ще дві версії: помилка в об’єкті злочину і побутові та міжособистісні конфліктні ситуації.

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Коваль зазначив, що відпрацьовуючи версію дестабілізації, вивчалися вибухи на території України до і після вбивства Шеремета.

Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.