Убивство Шеремета: слідство назвало основну версію

Правоохоронці відпрацьовували три версії убивства журналіста Павла Шеремета.
Основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета слідство вважає дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної ситуації в країні.
Про це заявив начальник кримінальної поліції Євген Коваль.
За його словами, слідство має обґрунтовані підстави для підозр у скоєнні такого злочину на адресу певних осіб.
Також правоохоронці відпрацьовували ще дві версії: помилка в об’єкті злочину і побутові та міжособистісні конфліктні ситуації.
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Коваль зазначив, що відпрацьовуючи версію дестабілізації, вивчалися вибухи на території України до і після вбивства Шеремета.
Як повідомлялося, у виконанні вбивства Павла Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.