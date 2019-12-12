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Факты / Украина

Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию

Правоохранители отрабатывали три версии убийства журналиста Павла Шеремета.

Убийство Шеремета: следствие назвало основную версию

Основным мотивом убийства журналиста Павла Шеремета следствие считает дестабилизацию внутренней социально-политической ситуации в стране.

Об этом заявил начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

По его словам, следствие имеет обоснованные основания для подозрений в совершении такого преступления в адрес определенных лиц.

Также правоохранители отрабатывали еще две версии: ошибка в объекте преступления и бытовые и межличностные конфликтные ситуации.

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Коваль отметил, что отрабатывая версию дестабилизации, изучались взрывы на территории Украины до и после убийства Шеремета.

Как сообщалось, в исполнении убийства Павла Шеремета подозревают пятерых человек. Фигурантов дела задержали.

В убийстве Павла Шеремета подозревают ветеранов АТО и волонтеров

Результаты

Фото: УНИАН

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