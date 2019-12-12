Зеленська звернулась до учасників Дефлімпійських ігор мовою жестів

Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників зимових Дефлімпійських ігор мовою жестів.

Дружина Володимира Зеленського привітала учасників зимових Дефлімпійських ігор в Італії з початком змагань.

– Сьогодні на півночі Італії розпочинаються зимові Дефлімпійські ігри. На жаль, не змогла особисто провести наших спортсменів. Компенсую свою відсутність відеозверненням. Мені дуже подобається, як мовою жестів буде слово Перемога. Цей рух рукою демонструє силу, зібраність, націленість на результат. Саме цього бажаю нашій збірній! – написала Зеленська.

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Цьогоріч у Італії змагатимуться 34 українських спортсмени – 15 жінок і 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна за всю історію участі України у зимових Дефлімпіадах.

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