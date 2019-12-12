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Факти / Україна

Зеленська звернулась до учасників Дефлімпійських ігор мовою жестів

Олена Зеленська записала відеозвернення до учасників зимових Дефлімпійських ігор мовою жестів.

олена зеленська

Дружина Володимира Зеленського привітала учасників зимових Дефлімпійських ігор в Італії з початком змагань.

– Сьогодні на півночі Італії розпочинаються зимові Дефлімпійські ігри. На жаль, не змогла особисто провести наших спортсменів. Компенсую свою відсутність відеозверненням. Мені дуже подобається, як мовою жестів буде слово Перемога. Цей рух рукою демонструє силу, зібраність, націленість на результат. Саме цього бажаю нашій збірній! – написала Зеленська.

 

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Сьогодні на півночі Італії розпочинаються зимові Дефлімпійські ігри. На жаль, не змогла особисто провести наших спортсменів. Компенсую свою відсутність відеозверненням. Мені дуже подобається, як мовою жестів буде слово «ПЕРЕМОГА». Цей рух рукою демонструє силу, зібраність, націленість на результат. Саме цього бажаю нашій збірній! Нехай усі омріяні вами вершини будуть підкорені! А ми вболіваємо й чекаємо на вас удома. P.S. Цього року до Італії їдуть змагатися 34 українських спортсмени – 15 жінок і 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна за всю історію участі України у зимових Дефлімпіадах. #Дефлімпіада2019

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

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Цьогоріч у Італії змагатимуться 34 українських спортсмени – 15 жінок і 19 чоловіків. Це найчисленніша збірна за всю історію участі України у зимових Дефлімпіадах.

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