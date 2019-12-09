Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) терміном на чотири роки позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіади та чемпіонати світу.

Виконком WADA одноголосно підтримав санкції проти Росії, які запропонував комітет з відповідності WADA.

Санкції передбачають заборону на чотири роки для російських спортсменів виступати під російським прапором на Олімпіадах і чемпіонатах світу.

Окрім того, представники Росії не зможуть перебувати в керівництві спортивних федерацій та організацій.

Виконком WADA ухвалив рішення позбавити статусу відповідності Російське антидопінгове агентство (РУСАДА).

Рішення чи зможе Росія взяти участь у чемпіонаті світу з футболу 2022 року, який пройде у Катарі, прийматиме ФІФА.

У Росії є 21 день, щоб оскаржити дане рішення в Спортивному арбітражному суді. Рішення WADA щодо Росії вступить в силу через 21 день або після розгляду апеляції в CAS.

Нагадаємо, 25 листопада комітет WADA рекомендував усунути Росію від участі в міжнародних змаганнях на 4 роки.