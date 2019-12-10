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Зеленська ініціює приєднання України до партнерства Біарріц

Україна приєднається до міжнародного партнерства Біарріц – це об’єднання, створене країнами великої сімки для боротьби за гендерну рівність. Про це заявила перша леді України Олена Зеленська, на третьому Жіночому конгресі, який триває в Києві.

700 учасників, 9 дискусійних платформ та 90 спікерів. Українські політичні діячки, судді, правозахисниці, а ще представниці ООН, НАТО та ради Європи зібралися, аби вкотре подискутувати про роль жінки в суспільстві.

Конгрес віцеспікерка Верховної ради відкриває разом з першою леді України. Олена Зеленська одразу відзначає позитивні зміни в гендерному питанні. І оголошує свою ініціативу – доєднатися до міжнародного партнерства Біарріц. Це об’єднання, яке в серпні створили країни великої сімки у боротьбі за права жінок.

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Українських жінок уже складно назвати слабкою статтю – захисниці на рівні з чоловіками відстоюють нашу незалежність на Сході, обіймають найвищі політичні посади. У цьому скликанні Верховної ради найчисельніший жіночий десант, 21% – це 87 народних обраниць. У минулому скликанні їх було 54. Але працювати ще є над чим.

Чи не найбільше представниць прекрасної статі в українських судах. Понад 40% слуг Феміди – жінки. А 2017 року вперше головою суду обрали не чоловіка.

І спеціально на жіночий конгрес завітала Клер Хатчінсон –  представниця генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки.  Це вже її третій візит в Україну.

Учасниці конгресу  наголошують –  вони не виступають проти, а лише за: за рівні можливості і повагу, за боротьбу ідей і чесну конкуренцію , а не протистояння чоловіків і жінок.

Факти ICTV раніше писали про те, що Зеленська привчатиме дітей до правильного харчування в школах.

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