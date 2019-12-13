Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича

Федеральна рада Швейцарії ще на рік продовжила превентивне заморожування рахунків колишнього президента України Віктора Януковича.

Посольство Швейцарії в Україні повідомило, що Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів Віктора Януковича і його оточення (близько 70 млн швейцарських франків).

– Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною, – сказано в повідомленні.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму в розмірі CHF 70 млн і щороку продовжують термін блокування активів.

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Сьогодні Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення (бл. CHF 70 млн). Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) 13 de desembre de 2019

Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскацію коштів Януковича.