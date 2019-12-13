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Факти / Україна / Політика

Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича

Федеральна рада Швейцарії ще на рік продовжила превентивне заморожування рахунків колишнього президента України Віктора Януковича.

Швейцарія ще на рік заморозила активи Януковича

Посольство Швейцарії в Україні повідомило, що Федеральна рада Швейцарії продовжила на один рік превентивне заморожування активів Віктора Януковича і його оточення (близько 70 млн швейцарських франків).

– Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною, – сказано в повідомленні.

У 2014 році Швейцарія заморозила активи Януковича на суму в розмірі CHF 70 млн і щороку продовжують термін блокування активів.

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Нагадаємо, державна виконавча служба Мін’юсту стягнула на користь України більше $3 млн у справі про спецконфіскацію коштів Януковича.

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