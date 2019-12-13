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Скільки коштуватиме новорічний корпоратив Слуги народу

Новорічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько в мільйон гривень.

слуга народа

За словами заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, новорічна вечірка відбуватиметься в одному з найдорожчих нічних клубів столиці – CHI.

Він також повідомив, що фінансувати захід будуть спонсори партії, тобто підприємці, які роблять пожертви на роботу політичної сили.

Новорічний корпоратив відбудеться 20 грудня о 18.00. Нічний клуб CHI знаходиться в КВЦ Парковий.

Читайте: Новий рік 2020 з колегами – топ-5 ідей для корпоративу

Нагадаємо, у липні 2019 року депутати від партії Слуга народу проходили тижневий інтенсив у Трускавці.

Раніше Факти ICTV писали, скільки коштувало таке навчання народних депутатів.

Джерело: Pavlovsky News

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