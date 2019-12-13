Скільки коштуватиме новорічний корпоратив Слуги народу

Новорічний корпоратив для партії Слуга народу обійдеться близько в мільйон гривень.
За словами заступника голови фракції Слуга народу Олександра Корнієнка, новорічна вечірка відбуватиметься в одному з найдорожчих нічних клубів столиці – CHI.
Він також повідомив, що фінансувати захід будуть спонсори партії, тобто підприємці, які роблять пожертви на роботу політичної сили.
Новорічний корпоратив відбудеться 20 грудня о 18.00. Нічний клуб CHI знаходиться в КВЦ Парковий.
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Нагадаємо, у липні 2019 року депутати від партії Слуга народу проходили тижневий інтенсив у Трускавці.
Раніше Факти ICTV писали, скільки коштувало таке навчання народних депутатів.
Джерело: Pavlovsky News
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