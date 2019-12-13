Сколько будет стоить новогодний корпоратив Слуги народа

Новогодний корпоратив для партии Слуга народа обойдется около в миллион гривен.
По словам заместителя председателя фракции Слуга народа Александра Корниенко, новогодняя вечеринка будет проходить в одном из самых дорогих ночных клубов столицы – CHI.
Он также сообщил, что финансировать мероприятие будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые делают пожертвования на работу политической силы.
Новогодний корпоратив состоится 20 декабря в 18.00. Ночной клуб CHI находится в КВЦ Парковый.
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Напомним, в июле 2019 года депутаты от партии Слуга народа проходили недельный интенсив в Трускавце.
Ранее Факты ICTV писали, сколько стоило такое обучение народных депутатов.
Источник: Pavlovsky News
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