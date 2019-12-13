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Факты / Украина / Политика

Сколько будет стоить новогодний корпоратив Слуги народа

Новогодний корпоратив для партии Слуга народа обойдется около в миллион гривен.

слуга народа

По словам заместителя председателя фракции Слуга народа Александра Корниенко, новогодняя вечеринка будет проходить в одном из самых дорогих ночных клубов столицы – CHI.

Он также сообщил, что финансировать мероприятие будут спонсоры партии, то есть предприниматели, которые делают пожертвования на работу политической силы.

Новогодний корпоратив состоится 20 декабря в 18.00. Ночной клуб CHI находится в КВЦ Парковый.

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Напомним, в июле 2019 года депутаты от партии Слуга народа проходили недельный интенсив в Трускавце.

Ранее Факты ICTV писали, сколько стоило такое обучение народных депутатов.

Источник: Pavlovsky News

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