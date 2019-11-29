В Україні можуть ввести кримінальну відповідальність за купівлю сільськогосподарської землі особами з подвійним громадянством.

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Микола Сольський вважає, що до відкриття ринку землі в Україні потрібно вирішити питання можливої купівлі угідь особами з подвійним громадянством.

За його словами, за виявлення другого громадянства в осіб, які купили сільськогосподарську землю, можуть передбачити кримінальну відповідальність.

– Є багато ідей щодо поправок (до законопроекту про ринок землі – Ред.). Але ми повинні пам’ятати, якщо у людини вже є український паспорт, вона все одно є громадянином України, – сказав Сольський.

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Він додав, що в Україні сьогодні не існує механізму, який би дозволяв перевірити наявність другого паспорту у громадян.

Більшість таких осіб можуть просто сказати, що у них немає другого громадянства, а країни світу не надаватимуть відповідну інформацію.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів про зміни до законопроекту про ринок землі, які підготують до другого читання.