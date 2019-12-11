Майже рік тому з’явилась Православна церква України. Що приніс нам Томос, які зміни стались у церковному житті України за рік та що чекає на УПЦ МП – у матеріалі Фактів ICTV.

Минулого року події навколо українського православ’я не вщухали – протягом 2018-го українці чекали на Томос, який бурхливо обіцяв тодішній президент Петро Порошенко. Вже у грудні пройшов Об’єднавчий собор, на якому утворили Православну церкву України, а 6 січня 2019 року, на Святвечір, нам офіційно вручали священний документ у Стамбулі.

– Він надав церковній православній Україні рівня суб’єктності, бо до того ми були в церковних питаннях об’єктом, за вплив над яким конкурували Константинополь та Москва. Це посилило загальний суверенітет держави та наші позиції на міжнародній арені, – говорить релігієзнавець Дмитро Горєвой.

Відтак, Україна майже рік тому отримала власну незалежну церкву, яка стала однією з 15 помісних автокефальних церков світу.

Що сталось за рік?

Під час створення єдиної церкви у грудні 2018 року було обрано її очільника – ним став молодий митрополит Епіфаній, якого підтримав його наставник патріарх Філарет.

Та вже за кілька місяців настрої Філарета змінились – він намагався знову повернути церкву Київського патріархату, яку ліквідували на соборі, та почав критикувати Томос.

– Він не звик бути в церкві, в який не керує. Філарет голосував, бо вважав, що Епіфаній буде своєрідним міністром закордонних справ, а Філарет все вирішуватиме, – пояснює Горєвой.

Експерт зазначає, попри історію с Філаретом, Епіфанію вдалось мінімізувати ризики та репутаційні втрати.

– ПЦУ доволі грамотно спрацювати і не дали радикалізувати відхід Філарета. Епіфанію вдалось втримати єдність церкви, не розбалансувати її.

ПЦУ утворилось на базі трьох незалежних одна від одної церков: Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та часткового УПЦ Московського патріархату.

– Це різні групи, які протягом декількох десятиліть знаходились в стані іноді навіть жорстокої конкуренції, і поєднати їх всіх в рамках однієї структури було дуже важко, – говорить Горєвой.

Як відбувається перехід до ПЦУ?

У жовтні Православна церква України налічувала 7 тис. парафій, 77 монастирів та 47 єпархій, про що згадував митрополит Епіфаній на своїй сторінці у Facebook.

До ПЦУ одразу перейшли всі церкви УПЦ КП, УАПЦ, а от з УПЦ МП ситуація складніша. Найактивніші переходи були взимку, одразу після заснування, потім процес дещо уповільнився.

Через рік після створення до ПЦУ перейшли близько 600 парафій Московського патріархату – переважно це організації центральної та західної частин України. Нагадаємо, загалом УПЦ МП налічує близько 12 тис. парафій.

За процесом можна стежити на інтерактивній карті переходів до УПЦ в режимі онлайн:

Хоча експерт наголошує – цифра у 12 тис. парафій Московського патріархату дещо роздута.

– Це не 12 тис. храмів, це і молитовні кімнати при державних інституціях, університетах, відділеннях поліції, пожежних частинах, лікарнях, навіть при залізничних депо.

Якщо порівняти з парафіями сусідніх країн, то перехід доволі вагомий. Так, Польська церква налічує лише 233 парафії, Чехословацька – близько 90.

– Все залежить від того, з якої перспективи розглядати. Якщо подивитись на масштаби інших церков, 600 парафій – це доволі багато. Це як Польська і Чехословацька помісні церкви разом узяті.

Друга хвиля переходів

Незабаром після створення єдиної церкви Верховна Рада ухвалила закон, яким зобов’язала перейменувати Українську православну церкву Московського патріархату. Тепер в назві обов’язково має бути вказана приналежність до Російської православної церкви.

Оскільки зараз УПЦ МП офіційно носить назву Українська православна церква, формально вона не містить посилань на Московський патріархат чи РПЦ.

На зміну назви у організацій було три місяці, втім, ті встигли оскаржити рішення у суді, через що перейменування затягнулось.

– Після зміни влади Московський патріархат і його політичні покровителі вирішили взяти реванш –подавали позови проти всіх церковних законопроектів.

Та коли перереєстрацію розблокують, експерт прогнозує другу велику хвилю переходів до помісної церкви.

– Є багато випадків у селах, де люди не знають, до якої церкви вони належать. Вони бачать на табличці напис Київська митрополія УПЦ і думають, що належать до української церкви. Коли на їх табличці з’явиться напис Московський патріархат, вони замисляться над переходом, – пояснює Горєвой.

Згідно з останніми опитуваннями центру Разумкова, до ПЦУ себе відносять 20,3% вірян. Ще 11,9% вважають себе прихожанами УПЦ КП, 16,3 % – УПЦ МП та 46,6% – просто православними.

– ПЦУ тільки у 2019 році потрапила до анкети. Оскільки у цьому році УПЦ КП ще залишилась, це розпорошило голоси – хтось за Епіфанія, хтось – за Філарета.

ПЦУ на міжнародній арені

Експерт також відмічає поступове визнання Православної церкви України на міжнародній арені. Це офіційно зробити Елладська та Олександрійська церкви.

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– Ми, за думкою багатьох аналітиків, входимо в фазу гібридного визнання, і багато ієрархів з інших церков, які ще офіційно не визнали ПЦУ, в той чи інший спосіб опосередковано це роблять. Ми бачили чимало заяв ієрархів інших церков – грузинських та болгарських митрополитів, був факт співслужіння ієрарха з чеської церкви з митрополитом Епіфанієм, – перелічує експерт.

Православна церква України тільки починає своє становлення. Попереду – важкий і тернистий шлях. Та перший рік її існування приніс чимало змін в православне життя українців.

Лілія Ященко