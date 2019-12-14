Україна працює над підготовкою візиту Зеленського до США – Кулеба

Українські дипломати продовжують працювати над організацією повноцінного візиту президента України Володимира Зеленського до США.
Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба нагадав, що президент США Дональд Трамп запросив Володимира Зеленського в Штати відразу після його перемоги на президентських виборах.
– Ми працюємо над організацією повноцінного візиту президента Зеленського до США. Запрошення було передано відразу після виборів. Стратегічний характер наших відносин зі Сполученими Штатами залишається без змін, і ми рухатимемося вперед, – написав він у свому Twitter.
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У інтерв’ю американським журналістам Дмитро Кулеба також повідомив, що розмір фінансової допомоги, запропонований у новому проекті оборонного бюджету США, свідчить про рівень підтримки, яку Штати надають Україні.
Нагадаємо, раніше Конгрес США підтримав оборонний бюджет, який передбачає виділення $300 млн на допомогу Україні.
Джерело: C-SPAN