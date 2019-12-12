$300 млн на допомогу Україні: Конгрес США підтримав оборонний бюджет

Палата представників Конгресу США підтримала оборонний бюджет на суму $738 млрд.

Конгрес США схвалив законопроект про державну оборону на суму $738 млрд.

Проект закону підтримали 377 конгресменів проти 48.

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Зокрема, в ньому передбачена допомога Україні у вигляді $300 млн. У програму включено летальну зброю – крилаті ракети для берегової оборони і протикорабельні ракети.

Після підтримки в Сенаті, документ буде переданий на підпис президента США Дональду Трампу.

Також в проекті передбачені обов’язкові санкції проти компаній, що беруть участь в енергетичному проекті Північний потік 2.

Раніше Факти ICTV писали, що США перекинуть 20 тис. військовослужбовців для масштабних навчань у Європі в 2020 році.