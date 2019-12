Трамп обурений через відсутність європейської допомоги для України

Дональд Трамп у своєму Twitter висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від європейських країн.

I also have constantly asked, “Why aren’t Germany, France and other European countries helping Ukraine more? They are the biggest beneficiaries. Why is it always the good ol’ United States?” The Radical Left, Do Nothing Democrats, never mention this at their phony hearing!

