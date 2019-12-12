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Трамп обурений через відсутність європейської допомоги для України

Президента США Дональда Трампа дивує відсутність європейської допомоги для України.

Трамп обурений через відсутність європейської допомоги для України

Дональд Трамп у своєму Twitter висловив здивування з приводу відсутності належної допомоги Україні від європейських країн.

– Я постійно ставлю питання: Чому Німеччина, Франція та інші європейські країни не допомагають Україні більше? Вони отримують найбільшу вигоду. Чому це завжди старі добрі Сполучені Штати?

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Дональд Трамп також додав, що демократи нічого не роблять і ніколи не згадують про це на слуханнях.

До слова, він вже неодноразово заявляв про те, що Штати роблять для України значно більше, ніж Європа.

Нагадаємо, раніше Конгрес США підтримав оборонний бюджет, який передбачає виділення $300 млн на допомогу Україні.

Фото: Dreamstime

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