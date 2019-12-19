Йдеться про осіб в ОРДЛО – Лутковська про обмін полоненими

У першу групу обміну за форматом всіх на всіх увійдуть особи, яких утримують на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська під час брифінгу розповіла, що наразі робиться усе можливе для того, щоб провести перший етап обміну полоненими.

За її словами, у групу увійдуть особи, яких утримують в ОРДЛО.

– Це ті, хто утримується на окупованих територіях. І серед них і цивільні, і військові, – пояснила Лутковська.

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Вона додала, що для проведення відеоконференції щодо обміну полоненими її потрібно затвердити з усіма сторонами, зокрема і з представниками ОБСЄ.

Лутковська не назвала точну кількість осіб, яких можуть обміняти, але запевнила, що українська сторона працює над тим, щоб підтвердити якомога більше полонених.

Раніше Валерія Лутковська казала про те, що Україна хотіла б повернути 77 осіб в рамках першого етапу обміну полоненими.