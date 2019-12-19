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Факти / Україна

Рада, Кабмін і президент: чи задоволені українці владою

Більше третини українців схвалюють результати роботи спікера Ради Дмитра Разумкова та прем’єра Олексія Гончарука.

Рада, Кабмін і президент: чи задоволені українці владою

Діяльність голови Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно оцінюють 36% українців, незадоволені роботою спікера  – стільки ж.

Натомість роботою парламенту задоволені 29% громадян, а 51% висловилися негативно про роботу нардепів, 21% – не змогли оцінити.

Схожа тенденція вималювалася після відповідей респондентів щодо діяльності прем’єр-міністра Олексія Гончарука та роботи Кабінету міністрів загалом.

35% висловили задоволеність діяльністю очільника уряду (35% – невдоволені, 30% – не змогли оцінити). 29% задоволені роботою Кабміну, 45% – не задоволені, чверть не відповіли на це питання.

Читайте: З наповненням бюджету України є проблеми – Гончарук

Крім того, за останні два тижні рівень задоволеності роботою президента Володимира Зеленського зріс з 53 до 62%, а незадоволення – зменшився з 33 до 25%.

Нагадаємо, опитування показало, що майже половина українців вважають конфлікт на Донбасі агресією РФ.

Джерело: Рейтинг

Фото: Dreamstime

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