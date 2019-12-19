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Факти / Україна / Політика

Рада ухвалила новий Виборчий кодекс (ДОКУМЕНТ)

Верховна Рада України погодилася ухвалити пропозиції Володимира Зеленського щодо внесення змін у Виборчий кодекс.

верховна рада

Монобільшість Верховної Ради України ухвалила новий Виборчий кодекс з правками президента Володимира Зеленського.

За відповідний законопроект №0978 у другому читанні проголосували 330 народних депутатів.

Нагадаємо, Виборчий кодекс було ухвалено у першому читанні Верховною Радою ще попереднього скликання, а в цілому кодекс ухвалили 11 липня 2019 року.

Читайте: Новий Виборчий кодекс: відкриті списки і бонус для виборців

Президент України  Володимир Зеленський не підписав документ і повернув його парламенту на повторний розгляд зі своїми пропозиціями. Зеленський вніс 17 правок.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що новий варіант Виборчого кодексу закріпить пропорційну систему з відкритими списками.

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