Новий Виборчий кодекс в Україні відправить мажоритарну систему в минуле, зменшить кількість виборчих округів та дозволить змінити місце голосування онлайн.

Новий Виборчий кодекс в Україні Верховна Рада ухвалила на засіданні 11 липня 2019 року. Документ набуде чинності з 1 грудня 2023 року, тож на виборах 21 липня українці обиратимуть парламент ще за старими правилами.

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Мажоритарка йде у минуле

Нинішню змішану систему, що поєднує в собі елементи мажоритарної та пропорційної (50% депутатів обрані на мажоритарних округах і 50% — за списками партій), замінили голосуванням за відкритими регіональними партійними списками.

Це надає можливість українцям проголосувати не лише за партію, а й за конкретного її депутата.

Скорочення кількості виборчих округів

За новим Виборчим кодексом, партії скликатимуть з’їзд, на якому затверджуватимуть загальнодержавний виборчий список і висуватимуть кандидатів у депутати.

Цей список ділиться на 27 регіональних списків відповідно до кількості виборчих регіонів. За кожним із цих округів має бути закріплено щонайменше п’ять кандидатів.

При цьому кожен кандидат має бути представлений як у загальнодержавному, так і в одному з регіональних округів.

Новий бюлетень

У новому виборчому документі будуть “віконця” для цифр із трафаретами, куди виборець вписуватиме порядковий номер партії, за яку він віддає свій голос. Також за бажанням можна буде зазначити номер кандидата (виключно з обраної партії), якого громадянин хоче бачити у Верховній Раді.

У випадку, якщо виборці не підтримали конкретних кандидатів, а проголосували винятково за партію, то мандати розподіляються в затвердженому партією порядку.

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Підрахунок голосів

ЦВК встановлює результати виборів на підставі протоколів, які надходять з виборчих дільниць. Спершу Центрвиборчком рахує голоси, віддані за кожну з партій. Якщо політсила долає прохідний бар’єр у 5%, вона братиме участь у розподілі мандатів.

Зміна місця голосування онлайн

Новий Виборчий кодекс дозволяє громадянам в електронному кабінеті змінити місця голосування онлайн без зміни виборчої адреси. Відповідна поправка дозволить вирішити проблему черг перед виборами.

До слова, Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс з відкритими списками голосами 230 нардепів.

Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс