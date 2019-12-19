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Факти / Україна / Суспільство

Розстріли на Майдані: екс-беркутівця Маринченка відпустили під домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід обвинуваченому в масових розстрілах на Майдані в 2014 році екс-беркутівцю Олександру Маринченку.

Розстріли на Майдані: екс-беркутівця Маринченка відпустили під домашній арешт

За рішенням суду, колишній співробітник Беркута Олександр Маринченко вийде з СІЗО – запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт, повідомив адвокат Валентин Рибін.

– Олександр Маринченко вийшов під цілодобовий домашній арешт, – написав він у соцмережі.

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За його словами, на черзі інші обвинувачені у справі про розстріли на Майдані – Сергій Зінченко, Павло Аброськін та Олег Янішевський, у яких термін арешту закінчується 22 грудня.

Нагадаємо, 24 жовтня Святошинський райсуд Києва змінив запобіжний захід екс-беркутівцю Сергію Тамтурі з цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета на нічний (з 22.00 до 6.00 наступного дня) без носіння електронного браслета (до 24 грудня).

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