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Факти / Україна / Політика

У Зеленського підтвердили візит Помпео до Києва

Офіційний візит держсекретаря США Майка Помпео в Україну запланований на початок січня 2020 року, підтвердили в Офісі президента України.

Майк Помпео

Помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак повідомив, що держсекретар США Майк Помпео відвідає Київ на початку січня 2020 року.

– Думаю, що після цієї зустрічі буде більше ясності й з можливим майбутнім візитом президента Зеленського до США, – зазначив він.

За його словами, планується також візит Зеленського до Великої Британії, а потім “буде також звернута увага на Схід”.

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Єрмак зазначив, що в американському суспільстві “є стійка повагу до президента Зеленського, який в складній ситуації зайняв дуже принципову, чесну, гідну позицію”.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що з 3 до 4 січня державний секретар США Майк Помпео відвідає Україну з офіційним візитом.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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