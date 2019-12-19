Україна, Росія та ЄК досягли угоди щодо газу

Україна, Росія та ЄК досягли принципової угоди щодо газу.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Україна та Росія досягли угоди щодо газу.

Угода досягнута за всіма елементами. У п’ятницю вона буде обговорюватися в Києві та Москві.

– Тристоронні консультації щодо газу в Берліні були дуже інтенсивними, – зазначив Марош Шефчович.

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За його словами, це позитивні новини для Європи, Росії та України.

Глава Мінекоенерго України Олексій Оржель заявив, що сторони напрацювати протокол, який наближає підписання договору.

– Ми дуже якісно попрацювали над протоколом рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів. І дійсно на цьому етапі, який ми готові представити на погодження нашим столиць, тобто ми повинні узгодити ці позиції. Найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін, – підкреслив Оржель.

Раніше Факти ICTV писали, що Київ налаштований підписати з Росією довгостроковий контракт про транзит російського газу через Україну.