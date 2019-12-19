Верховна Рада ухвалила новий Виборчий кодекс. Як голосували парламентарі – читайте на Фактах ICTV.

За новий Виборчий кодекс 2019 з поправками президента Володимира Зеленського проголосували 330 народних депутатів.

З них від партії Слуга народу – 248, 26 – від Опозиційної платформи За життя, 21 – від Європейської солідарності, 10 – від Батьківщини, 11 – від депутатської групи За майбутнє, 9 – від позафракційних, 18 – від Голосу, 12 – від депутатської групи Довіра.

Не голосували взагалі 46 депутатів, утрималися – 10, проти були двоє.

Читайте: Рада ухвалила новий Виборчий кодекс

Поіменне голосування за новий Виборчий кодекс публікують Факти ICTV.

Результати голосування за новий Виборчий кодекс by Віта Гірко on Scribd

Раніше Факти ICTV писали про головні зміни у новому Виборчому кодексі.