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Факти / Україна / Політика

Кива в Раді погрожував розрізати мене і з’їсти – нардеп

Нардеп Андрій Мотовіловець заявив, що інший народний обранець Ілля Кива погрожував “порізати його на частини”.

Кива в Раді погрожував розрізати мене і з’їсти – нардеп

Під час бійки на засіданні Комітету аграрної та земельної політики нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива погрожував депутату від Слуги народу Андрію Мотовіловцу.

За словами останнього, Кива почав викрикувати погрози в його бік, коли він намагався захистити від сутички голову комітету.

– Вони набігли і почали кричати, що я б’ю жінку і почав він (Ілля Кива. – Ред.) кричати, що він різатиме мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити Шуфрича, – заявив Мотовіловец.

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Кива зі свого боку заявив, що під час засідання “захищав єдине надбання народу – землю”.

Нагадаємо, бійка між нардепами сталася на засіданні комітету 18 грудня, на якому повинні були розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.

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