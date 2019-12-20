Кива в Раді погрожував розрізати мене і з’їсти – нардеп

Нардеп Андрій Мотовіловець заявив, що інший народний обранець Ілля Кива погрожував “порізати його на частини”.

Під час бійки на засіданні Комітету аграрної та земельної політики нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива погрожував депутату від Слуги народу Андрію Мотовіловцу.

За словами останнього, Кива почав викрикувати погрози в його бік, коли він намагався захистити від сутички голову комітету.

– Вони набігли і почали кричати, що я б’ю жінку і почав він (Ілля Кива. – Ред.) кричати, що він різатиме мене на частини і буде мене їсти. А після цього він почав вже бити Шуфрича, – заявив Мотовіловец.

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Кива зі свого боку заявив, що під час засідання “захищав єдине надбання народу – землю”.

Нагадаємо, бійка між нардепами сталася на засіданні комітету 18 грудня, на якому повинні були розглядати поправки до законопроекту про ринок землі.