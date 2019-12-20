Прокурор, який підписав підозри у справі Шеремета, не пройшов переатестацію

Прокурор, який узгоджував підозри фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, не пройшов переатестацію, тепер правоохоронці мають залучити нового прокурора.

Прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Лукашенко, який підписував підозри у справі Шеремета, не склав тестування у рамках переатестації відомства.

Тепер його звільнять з органів прокуратури. У Генпрокуратурі Лукашенко працює з 2003 року.

Нещодавно адвокат підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка оприлюднив текст підозри підзахисного, який підписано Лукашенком. Це означає, що тепер у цій справі повинні призначити нового процесуального керівника.

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Нагадаємо, ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля.