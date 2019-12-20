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Факти / Україна / Суспільство

Прокурор, який підписав підозри у справі Шеремета, не пройшов переатестацію

Прокурор, який узгоджував підозри фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, не пройшов переатестацію, тепер правоохоронці мають залучити нового прокурора.

Прокурор, який підписав підозри у справі Шеремета, не пройшов переатестацію

Прокурор Генеральної прокуратури України Олександр Лукашенко, який підписував підозри у справі Шеремета, не склав тестування у рамках переатестації відомства.

Тепер його звільнять з органів прокуратури. У Генпрокуратурі Лукашенко працює з 2003 року.

Нещодавно адвокат підозрюваного у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка оприлюднив текст підозри підзахисного, який підписано Лукашенком. Це означає, що тепер у цій справі повинні призначити нового процесуального керівника.

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Нагадаємо, ветеран бойових дій і музиканта Андрій Антоненко (Riffmaster), якого підозрюють в організації вбивства Павла Шеремета, подав позов до Печерського суду на президента Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку та заступника глави Національної поліції Євгена Коваля.

Джерело: ГПУ

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